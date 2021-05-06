США ценят сдержанность Украины и призывают РФ воздержаться от действий по эскалации - Госдеп

Государственный департамент США обнародовал заявление накануне визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину, в котором подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США перед лицом агрессии России.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия Украины по достижению ее евроатлантических устремлений и построению процветающего, безопасного и демократического будущего для всех украинцев", – сказано в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США накануне вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заявлении отмечается, что США внимательно следят за агрессивными действиями России, которые продолжаются и направлены против Украины.

"Мы высоко ценим сдержанность, которую демонстрирует Украина, и в контактах с Москвой четко заявили, что Россия должна воздержаться от действий по эскалации", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Москва должна вернуть Киеву контроль над украинскими территориями – Крымом и Донбассом.

Правительство США также подчеркивает важность проведения Украиной реформ.

"Принципиальное построение ответственных институтов и обеспечения ответственного управления и в государственных учреждениях, и в корпоративном секторе является ключом к достижению евроатлантических стремлений Украины и построения в ней зажиточного, безопасного и демократического будущего", - отмечают в правительстве США.

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В заявление подчеркнули, что "США поддерживают Украину, которая продолжает бороться с коррупцией и продвигать верховенство права и повестку дня судебной реформы".

В Госдепартаменте напомнили, что с 2014 года США предоставили Украине помощь общим объемом более чем в $4,6 млрд и три гарантии по суверенным займам на сумму $1 млрд каждая.

Кроме того, США предоставили помощь в связи с COVID-19 на сумму более $49 млн, включая финансирование, направленное на здравоохранение и гуманитарные нужды.

"С 2014 года Соединенные Штаты выделили гуманитарным агентствам более $306 млн на поддержку помощи лицам, перемещенным или иным образом пострадавшим от агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму", – сказано в заявлении.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого состоялся его визит в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Накануне ночью он прибыл в Украину.