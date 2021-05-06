Украина попросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии, - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет обсуждать список военной поддержки США с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.
Об этом Кулеба сообщил CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В частности, Украина запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.
Кулеба уточнил, что речь идет не только о получении оружия от Штатов, а и о покупке, поскольку партнерство должно быть взаимовыгодным.