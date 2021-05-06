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Украина попросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии, - Кулеба

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Украина попросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет обсуждать список военной поддержки США с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.

Об этом Кулеба сообщил CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В частности, Украина запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.

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Кулеба уточнил, что речь идет не только о получении оружия от Штатов, а и о покупке, поскольку партнерство должно быть взаимовыгодным.

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Топ комментарии

  • Vasilij VG
    Клоуны, вы же забрали с передовой контрснайперские группы, зачем клянчите котрснайперские комплексы? Чтобы козломордым продать через Ермака??
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а свои контрснайперские группы, имеющие боевой опыт... игде делись?
    просить и клянчить это такая тактика и стратегия Минобороны и главкакбыкомандующего???
    свое похерить и просить-умолять о закордонном...
  • три - пятнадцать
    из которых огня не открывать? - смысл?
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