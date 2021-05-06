Ляшко о возможности возглавить Минздрав вместо Степанова: Всему свое время
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Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, может ли он возглавить ведомство вместо Максима Степанова.
В эфире "Громадського радіо" Ляшко не подтвердил, но и не стал отрицать, согласился бы он возглавить Минздрав в случае поступления соответствующего предложения, информирует Цензор.НЕТ.
"Всему свое время", - сказал чиновник.
По его словам, главная задача для Минздрава сейчас - это борьба с COVID-19 и обеспечение массовой иммунопрофилактики.
"Сейчас мне не интересно, кто за кого проголосовал. Мне интересно, чтобы была вакцина, чтобы мы выполнили эту свою миссию, провакцинировали украинцев и, чтобы можно было когда-нибудь выйти на тот брифинг и сказать:" Ноль случаев коронавирусной болезни в Украине", - сказал Ляшко.