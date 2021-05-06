Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 155,8 млн, число жертв достигло 3,2 млн. Турция уже в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 6 мая в мире зарегистрировали 843 499 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 580 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 155 850 574 случая инфицирования, из них 843 499 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 255 906 человек, из них 14 580 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 133,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9, по летальным случаям - 19-ю и 8-ю позицию соответственно.