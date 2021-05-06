Визит Блинкена в Украину: Госдеп обнародовал официальную программу встреч
Как информирует Цензор.НЕТ, программа визита Блинкена опубликована на сайте Госдепа США.
Согласно программе, запланированы встречи с президентом Украины, главой МИД и главой ПЦУ.
Программа визита госсекретаря США Блинкен в Киев:
9:20 - встреча с депутатами Верховной Рады;
9:40 - встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой;
10:10 - Блинкен примет участие в возложении цветов в память о погибших в ходе конфликта на Донбассе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом Епифанием;
10:20 - Блинкен вместе с митрополитом Епифанием посетит Михайловский монастырь;
10:45 - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским;
11:55 - совместная пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским;
12:30 - встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем;
15:25 - Блинкен примет участие в виртуальном Круглом столе по реформе и борьбе с коррупцией;
16:15 - Блинкен примет участие в виртуальной встрече посольства США в Киеве.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого состоялся его визит в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Накануне ночью он прибыл в Украину.