Готовится законопроект, который позволит разблокировать повышение гарантированной суммы вкладов

К представлению в ВР готовится законопроект, предусматривающий реструктуризацию долга Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что позволит повысить гарантированную сумму банковских вкладов и присоединить к системе гарантирования государственный Ощадбанк.

Об этом сообщает УНИАН.

По данным издания, остаток долга Фонда гарантирования перед государством составляет более 100 млрд грн (из которых более 60 млрд грн - начисленные проценты), погашаемые за счет регулярных взносов банков-участников системы гарантирования. В случае реструктуризации задолженности высвобожденные средства пошли бы на развитие системы гарантирования - повышение гарантированной суммы, которая в настоящее время составляет 200 000 грн, и расширение гарантий, в частности, присоединение к ФГВФЛ "Ощадбанка", который сейчас в него не входит.

Как сообщали представители Фонда гарантирования, в планах ФГВ - поэтапное повышение гарантированной суммы - до 400 000 грн, потом до 600 000 грн, а в дальнейшем - до европейского уровня в 100 000 евро. Как предусмотрено решением Совета по финансовой стабильности, принятым в сентябре 2020, предпосылкой для повышения должна стать реструктуризация долгов ФГВФЛ.

"Должны признать, что у Фонда гарантирования не будет возможности полностью погасить долг, поскольку он гораздо больше, чем потенциальное количество и качество активов в управлении Фонда. То, что Фонд получил от обанкротившихся банков, во много раз меньше стоит, чем необходимо выплатить кредиторам. Поэтому понятно, что этот долг надо реструктуризировать", - отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Напомним, в сентябре прошлого года Совет по финансовой стабильности, в который входят НБУ, Минфин, Нацкомфинуслуг, Фонд гарантирования вкладов и др., принял решение о реструктуризации долгов ФГВФЛ перед государством. Эти долги сформировались в 2014-16 гг., когда почти 100 банков были признаны неплатежеспособными и Фонд выплатил двум миллионам вкладчиков 90 млрд грн гарантированного возмещения. Для этого ему пришлось взять в долг 80 млрд грн кредитов от НБУ и Минфина.

На сегодня ФГВФЛ рассчитался с Нацбанком, вернув вместе с процентами 25,5 млрд грн, и досрочно рассчитывается с Минфином. Однако остаток долга все еще составляет более 100 млрд гривен - около 50 млрд "тела" и более 60 млрд грн процентов, которые будут начисляться до 2031.

Как сообщила финансовый директор ФГВФЛ Елена Нужненко, реструктуризация не означает, что государство "дарит" Фонду его долг. "Это означает, что большая часть, а именно проценты, будет погашаться из средств, взысканных с бывших акционеров обанкротившихся банков и связанных лиц за причиненный ими ущерб, а перечисления в Министерство финансов по "телу" кредита будет осуществляться в случае достаточности капитала Фонда для обеспечения будущих рисков".