Завершено расследование авиакатастрофы под Чугуевом. 6 подозреваемых знакомятся с материалами производства, - Офис генпрокурора. ВИДЕО

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил и Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 вблизи г.Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

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Подчеркивается, что шесть военнослужащих - командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины, бывший командир воинской части А4104 и двое его заместителей, бывший руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" и, в то время, исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба подозреваются в не обеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна с не предусмотренным Руководством по летной эксплуатации взлетом с "конвейера" и о порядке осуществления летной подготовки курсантов. Также они ненадлежащим образом осуществляли контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности при выполнении учебных полетов", - следует из сообщения.

Также отмечается, что эти нарушения имели системный характер и были допущены на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны были там быть, на стадии осуществления полета, который был разрешен с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов, а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация. Руководство полетами не приняло достаточных адекватных мер для избежания авиакатастрофы.

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В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает свыше 60 томов. По результатам будет принято решение о вручении обвинительных актов подозреваемым и направлении их в суд для рассмотрения по существу. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следстватели ГБР.