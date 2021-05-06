В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы

Городской суд столицы Чехии Праги начал рассматривать очередное дело в отношении гражданина страны, которого обвиняют по уголовным статьям о "террористическом нападении" и "участие в террористической группе" за его участие в боях против Украины на стороне российских гибридных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

32-летнего Мартина Кантора судят заочно - как полагают, он и сейчас находится на оккупированной части Донбасса. В случае признания виновным ему может грозить приговор к 20 годам лишения свободы.

По данным обвинения, он приехал на оккупированную часть Донбасса еще в 2015 нелегально через российский Ростов-на-Дону, подписал контракт в группировке "ЛНР". Его обучили саперному делу, а также обращаться со снайперским оружием. Так Кантор участвовал в боях против украинских войск, получил от террористов "звание сержанта" и стал командиром отделения, затем был членом диверсионно-разведывательной группы и получил от наемников РФ "награду".

Его адвокат на суде назвал эти обвинения "необоснованными".

Также были допрошены несколько свидетелей, которые рассказывали, что Кантор говорил им о том, что хочет ехать в Украину воевать на стороне террористов.

В Чехии уже состоялись, дальше проходят или готовятся несколько процессов над людьми, которые участвовали в деятельности незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР".

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