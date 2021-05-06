Наведение порядка на "теневом" рынке земли даст Украине минимум 24 миллиарда гривен ежегодно, - эксперт

Из-за теневых схем по аренде земли страна теряет миллиарды.

Поэтому власть должна перекрыть лазейки в законодательстве, а не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. Об этом заявил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластён.

"Действительно, объемы теневого рынка аренды и теневого возделывания сельскохозяйственных земель очень большие. Мы оцениваем его на уровне около 8 млн гектаров земли. Это эквивалент около 24 миллиардов арендной платы в год", - рассказал Сластен в эфире телеканала" Украина 24 ".

По его словам, чтобы изменить ситуацию, необходимо закрыть щели в законодательстве. А если просто увеличить ставки налогов, как планирует власть, то ситуация только ухудшится, и бизнес еще больше начнет переходить в тень.

"Есть определенные лазейки в законодательстве, которые сейчас позволяют этому происходить. Если будет увеличен уровень нагрузки налоговой, то это отнюдь не будет стимулировать бизнес работать легально. Наоборот, мы увидим увеличение количества теневой обработки сельскохозяйственных земель. И по сути увеличения налоговой базы, поступлений так и не произойдет. Потому что большая часть просто начнет переходить в дальнейшем в тень", - пояснил Сластен.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться теневых схем на рынке топлива.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.





