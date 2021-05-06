Аваков о нападении на дом ветерана АТО: Подозрение необоснованно. Дело будет передано в ГСУ Нацполиции

Следствие по делу о нападении пятерых нетрезвых парней на дом ветерана АТО будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook, об этом заявил министр внутренних дел, комментируя инцидент, произошедший на Тернопольщине, когда пятеро нетрезвых молодых людей пытались ворваться в частный дом, а его хозяин, защищаясь, смертельно ранил одного из нападавших.

"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, в его дом пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений, - отметил Аваков. - Жизнь человека бесценна и никто не вправе посягать нее".

Министр внутренних дел подчеркнул, что право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случае превышения мер необходимой самообороны, - каждому гарантировано законом. И добавил, что следствие этого инцидента будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.

"Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство, - отметил Арсен Аваков, добавив, что "следствие будет полным, беспристрастным и объективным".

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СПРАВКА: статья 36, пункт 5, Уголовного кодекса Украины: Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.