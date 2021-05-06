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США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой

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США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет, что целью его визита в Украину является подтверждение партнерства и сотрудничества между странами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Блинкен на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Я счастлив вновь вернуться в Украину. Я тут по очень простой причине - представляю президента Байдена. Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами, а также нашу поддержку суверенитету Украины, территориальной целостности и независимости, засвидетельствовать нашу преданность работы с вами, пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией", - отметил госсекретарь.

После встречи в МИД Блинкен вместе Кулебой и предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием подошли к стене памяти героев Украины, погибших в борьбе за независимость страны, и почтили их память.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Блинкена в Украину: Госдеп обнародовал официальную программу встреч

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Топ комментарии

  • des_104
    ага. у главзебила есть чёрный пояс по борьбе с коррупцией и ковидлой.
  • три - пятнадцать
    "пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией"
    дипломатический язык - он такой США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой - Цензор.НЕТ 4697
  • три - пятнадцать
    так и думал - спасиба шо не подвел, кацык США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою - Цензор.НЕТ 1665
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