Румыния передаст Украине 100 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca

Правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 000 доз вакцины Украине", - сказал премьер Румынии.

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