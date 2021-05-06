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Румыния передаст Украине 100 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca

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Румыния передаст Украине 100 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca
Правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 000 доз вакцины Украине", - сказал премьер Румынии.

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Топ комментарии

  • Andriy
    був би Порох, вже давно всі питання по вакцинах були б вирішені. а при лоху тільки на подачки надіятись
  • 5 копійок
    Милостиня чемпіонам боротьби з ковідом. Румыния передаст Украине 100 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6829
  • Andriy
    серйозно? цікаво, чому якщо в нас так багато тих вакцин, я зареєструвався в Дії на вакцинацію і ще й досі стою в черзі?
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