Румыния передаст Украине 100 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca
1 27118
Правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 000 доз вакцины Украине", - сказал премьер Румынии.