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Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук

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Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном, - нардеп "Голоса" Осадчук
Разговор президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном будет сложным.

Уверенность в этом выразил заместитель председателя партии "Голос", народный депутат Андрей Осадчук, который был на встрече глав депутатских фракций с американской делегацией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Партия "Голос" заверила, что со своей стороны мы будем продолжать поддерживать все евроинтеграционные инициативы, но так же будем дальше давить на президента Зеленского и "Слуг народа" для того, чтобы они придерживались заявленных обещаний осуществления реформ и элементарных правил этики. То, что происходило с "Нафтогазом" и во многих вопросах, как, например, Татарова, является абсолютно неприемлемым. Американская сторона это понимает, поэтому, думаю, что президента Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном", - заявил Осадчук.

Кроме того, по его словам, встреча с главами депутатских фракций показала, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии. Но с другой глобальной темой - борьбой с коррупцией, Украина должна разобраться сама.

"Государственный секретарь четко артикулирует о том, что у Украины есть две огромные проблемы - война с Россией и война с коррупцией. В решении первой проблемы - войны с Россией у Украины есть партнеры и нас заверили в неизменности позиции США и готовности биться за Украину до конца. И это не только позиция Соединенных Штатов, но и также наших партнеров по НАТО и ЕС. Со второй проблемой Украина должна разбираться сама. Мы имеем достаточно ресурсов, понимание и желание того, что надо менять, но все вопросы по судебной реформе, по реформе правоохранительных органов до сих пор остаются открытыми", - добавил заместитель председателя партии "Голос".

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Также он отметил, что американцы отдельно озвучили вопросы корпоративного управления "Нафтогазом" и кадровые ротации в НАК.

Топ комментарии

  • Andriy
    Блінкен спочатку зустрівся з дорослими. Тепер черга і з дитячим садочком для профілактики.
  • OLGA 1cb0b678
    США не просто надали перевагу першої зустрічі п'ятому президентові під час першого офіційного візиту нового Держсекретаря, а зробили це всупереч капризам Зеленського, який категорично вмовляв не робити цього.

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