Татаров продолжает калечить судьбы майдановцев, а нам облом найти две минуты на подписание петиции о его увольнении, - Шабунин. ВИДЕО

Глава ЦПК Виталий Шабунин в свете истории с арестом в Испании активиста Майдана Дмитрия Липового напомнил о петиции к президенту Владимиру Зеленскому об увольнении замглавы ОП Олега Татарова.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

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"Юрий Бутусов расписал, как Татаров / Портнов (воспользовавшись ГБР и Печерским "судом") обманом добились ареста майдановца в Испании за якобы убийство двух силовиков во время Революции. Мне стыдно, что все мы не смогли (пока) выбросить из власти Татарова, мусора которого калечили майдановцев во время Революции и который продолжает калечить их судьбы сейчас. Например только у меня больше 100К фолловеров. При этом петицию об отставке Татарова подписали только 9.7К. Границы злу устанавливаем мы - граждане. Не надо удивляться, что зло растет, если нам облом 2 мин найти на подписание петиции. Ссылка на петицию. Пожалуйста, бросьте их коллегам по работе - это 2 мин. вашего времени. Сравните это с годами в тюрьме, которые проведет тот майдановец, если Татаров останется", - призвал Шабунин.

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Ранее стало известно, что подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане задержали в Испании. Позже стало известно, что майдановец Дмитрий Липовой задержан в Испании за убийство "беркутовцев" на Майдане по запросу ГБР.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье рассказал, что задержание Липового произведено на основании незаконного запроса правоохранительных органов Украины, которые обманули Испанию в реальных обстоятельствах дела. Более подробно о данной ситуации читайте в статье Юрия Бутусова "Если майдановец Дмитрий Липовой будет экстрадирован как преступник - это опозорит Украину".