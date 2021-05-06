Украина технически готова к введению COVID-паспортов, - Немчинов

Украина технически готова к введению паспортов вакцинации для путешествий. Сейчас правительство ожидает решения Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Относительно паспортов вакцинации или иммунных паспортов...Мы технически готовы к их внедрению. Мы ждем решения Европейского союза - для того, чтобы полностью синхронизироваться с ними", - сказал Немчинов.

Он добавил, что Украина готова делать документы как в электронном или бумажном виде, так и в формате QR-кодов.

По его словам, благодаря базе, которую наработали министерства цифровой трансформации и Минздрав, правительство готово к введению как паспортов вакцинации, так и иммунных паспортов.

Министр добавил, что иммунные паспорта, в отличие от паспортов вакцинации, содержат информацию о наличии антител у человека на определенный период, после преодоления коронавируса. После решения ЕС по этим "паспортам" Украина сможет ввести соответствующие документы "достаточно быстро".

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