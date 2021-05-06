Никакой конкретики по встрече Путина с Байденом пока нет, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет новой информации о ходе подготовки возможной встречи президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Пескова цитируют РИА "Новости".

"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", - сказал представитель Кремля.

Как сообщалось, издание Politico назвало возможные города, где может состояться встреча Байдена и Путина.

Ранее Песков также заявлял, что Путин встретится с Байденом летом.