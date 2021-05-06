Новости

Времена Трампа были сложными для Украины, - Кулеба

1 22011
Времена Трампа были сложными для Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что времена администрации Трампа были "сложными" для Украины.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Это было сложное время, и мы в тот момент были сосредоточены на одном - чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - отметил Дмитрий Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой

Глава МИД добавил, что Украина и в дальнейшем продолжит работать над хорошими отношениями и с демократами, и с республиканцами, чтобы двусторонние отношения были "на твердой почве".

Напомним, в 2019 году Украина оказалась в центре скандала в американской внутренней политике после того, как Трампа обвинили в давлении на президента Владимира Зеленского по поводу расследования против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, что привело к первой попытке импичмента Дональда Трампа.

Палата представителей Конгресса США вынесла обвинение против Трампа по двум статьям - о злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента, и о препятствовании Конгрессу в расследовании его действий.

В итоге Сенат оправдал Трампа по обеим статьям.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Трамп это в прошлом. Тут бы Зелю и его олухов пережить...
  • Олександр Олійник 4609ce3b
    Це точно, так важко як при зєЛоху ще небуло
  • Frol Fedoroff
    Кулеба из всей отары более или менее вменяемый И образование и в МИДе почти 20 лет. В отличии от эксКВНщика лейтенанта СБУ Бакланова
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости