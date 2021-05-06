Коронавирус мутирует постоянно, а вакцина предотвращает тяжелое течение болезни, - врач-инфекционист Курпита

Коронавирус будет постоянно мутировать, но COVID-19-вакцина предотвратит тяжелое течение болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита в эфире "Громадського".

"Мутации, происходящие сейчас с вирусом, приводят к тому, что создать критическую массу людей, которые бы были полностью защищены от вируса, не удастся. Основная задача вакцинации, которую перед собой ставят и США и другие страны - это предотвратить тяжелое течение заболевания. Мы сейчас точно понимаем, что вакцины, которые присутствуют на рынке, позволяют предотвращать не инфекцию, а тяжелое течение заболевания, а из-за этого вирус будет постоянно находиться в обществе до тех пор, пока не переболеют все люди", - сообщил Курпита.

По его словам, следует помнить, что вирусы мутируют постоянно и каждый раз коронавирус приносит новые сюрпризы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врач-инфекционист Курпита об опасности "индийского" штамма коронавируса: "Будем иметь бешеную заболеваемость все лето"

"Больше всего сейчас говорят о трех штаммах вируса - это бразильский, британский и южно-африканский, у которых произошли мутации в шипе, что позволяет вирусу легче проникать в организм и быстрее передаваться от человека к человеку, а также избегать иммунного ответа", - подчеркнул Курпита.

Напомним, что в Украине за сутки, 5 мая, диагностировали 6038 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников.