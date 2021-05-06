С 11 мая в Славянске ослабляют карантин: школы и учреждения культуры возобновляют работу, соревнования будут проводить без зрителей

Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ослаблении карантина в Славянске с 11 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовет.

Так, с 11 мая полностью восстанавливают свою работу общеобразовательные школы, школы искусств и детско-юношеские спортивные школы.

Учреждения культуры тоже возобновят свою обычную работу за исключением культурно-массовых мероприятий.

Также будет разрешено проведение спортивных соревнований без зрителей, которые включены в календарные планы.

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