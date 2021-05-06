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Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен

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Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен
США ценят партнерство с Украиной, а также поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны .

Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной. Вы сейчас на пути развития этого партнерства. Мы поддерживаем цветущее и светлое будущее вашей страны...Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Мне очень приятно, что данную позицию разделяют все члены G7", - отметил Блинкен.

Он также поделился впечатлениями от визита в Михайловский Златоверхий собор и к Стене памяти павших за Украину, выразив соболезнования семьям погибших при защите Украины.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Порох сила! Зє могила.
  • Zelya Vsyo
    "США ценят партнерство с Украиной, а также поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны" ... несмотря на все усилия зебилья сдать страну }{уйлу.
    Я договорил за него. Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9853
  • olele
    Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7734
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