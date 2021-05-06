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Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен

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Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен
Борьба с коррупцией является одной из самых важным проблем для Украины.

Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждали вопросы реформ в искоренении коррупции...Мы говорили о реформировании институций, ведь есть очень много разных интересов, которые выступают против усилий Украины относительно реформирования и борьбы с коррупцией. К ним принадлежат внешние силы, такие как Россия, и внутренние, такие как олигархи и мощные личности, преследующие собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины.", - отметил Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы против действий России по дестабилизации в Украине, - Блинкен

"Потому борьба с коррупцией является одним из самых важных заданий для украинского народа и решающей для улучшения его жизни: от услуг, на которые народ полагается, до возможностей, которыми он пользуется", - сказал Блинкен.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Судя по космическому росту доходов наших олигархов за прошедший год, преЗедент продолжает продолжать эту борьбу и даже пытается её возглавить !
  • Підлога Маккартні
    Бабушка беня будет против
    Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8724
  • Чинганчгук
    не при зели
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