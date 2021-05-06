Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен
Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обсуждали вопросы реформ в искоренении коррупции...Мы говорили о реформировании институций, ведь есть очень много разных интересов, которые выступают против усилий Украины относительно реформирования и борьбы с коррупцией. К ним принадлежат внешние силы, такие как Россия, и внутренние, такие как олигархи и мощные личности, преследующие собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины.", - отметил Блинкен.
"Потому борьба с коррупцией является одним из самых важных заданий для украинского народа и решающей для улучшения его жизни: от услуг, на которые народ полагается, до возможностей, которыми он пользуется", - сказал Блинкен.