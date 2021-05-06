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Зеленский обсудил с Блинкеном альянс Украины и США: Возможно, будет очень серьезное двустороннее соглашение

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Зеленский обсудил с Блинкеном альянс Украины и США: Возможно, будет очень серьезное двустороннее соглашение
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждал вопрос альянса между двумя странами.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку и за увеличение военной и финансовой помощи.

"Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки. Мы говорили о вопросе альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но этот вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях", - отметил президент.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    После того, когда возможно Зеля выполнит свое домашее задание относительно Ермака, Деркача, Бени, Пинчука и Ахметки.
  • Валерия Ларченко b661826f
    У зекретина такая паника в глазах на встрече,что мы даже не сомневаемся в следующем президенте)
  • 5 копійок
    Это же очень и очень! Да, да! Но нет.
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