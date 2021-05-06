Опрокидывание патрульной лодки на озере под Одессой: найдено тело пропавшего офицера Константина Коняева. ФОТО

Пограничник, который исчез в результате опрокидывания патрульной лодки на озере Тудорово в Одесской области, был обнаружен мертвым. Погиб майор Константин Коняев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, пограничника майора Константина Коняева, который исчез в результате опрокидывания лодки на озере Тудоров в Одесской области, нашли погибшим", - написал он.

По словам Дейнеко, коллектив ведомства до конца не хотел верить в худшее и продолжал надеяться на лучшее. Его поиски продолжались постоянно. К ним, кроме пограничников, присоединились и спасатели ГСЧС, и сотрудники водной полиции, и местные жители.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким офицера, который с честью выполнял задачи по охране государственной границы. Своими поступками он заслужил уважение подчиненных и сослуживцев.

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Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись.Это невосполнимая потеря для охранников границы, это боль для его семьи.

Вечная память!" - написал Дейнеко.