План вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен почти в 4 раза, - KSE

Национальный план вакцинации от COVID-19 за апрель 2021 года недовыполнен почти в четыре раза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Нацплан предусматривал проведение в апреле более 2,5 млн вакцинаций, однако в Украине ввели меньше 800 тыс. доз вакцины. При этом плановые поставки вакцин выполнены в полном объеме", - отметил он.

Ганиченко отметил, что план предусматривал поставку вдвое меньше вакцин, чем запланированное количество прививок.

"Такая тенденция сохраняется до конца года. В Нацплане предусмотрены поставки 22 млн доз вакцин, при этом до конца года планируется ввести 48 млн доз вакцин", - сказал он, добавив, что в план пока не внесены 20 млн доз вакцины Pfizer, которые законтрактовала страна.

В KSE ожидают, что недовыполненные в апреле объемы вакцинации распределят между следующими месяцами.

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