Блинкен о минском процессе: Пытаемся найти возможность способствовать дипломатии. В первую очередь нужно восстановить контроль на границе

США привержены мнению, что в рамках переговорного процесса по Донбассу в первую очередь необходимо восстановить контроль на границе, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы также обсудили вопросы дипломатии, минский процесс и обязательства, в рамках данного соглашения. Пытаемся найти возможность, каким образом можно способствовать дипломатии. Однако Россия продолжает действовать не в рамках доброй воли. Это касается и Крыма, и Донбасса. Важно в первую очередь восстановить границу, суверенитет и территориальную целостность в рамках законных границ Украины", - отметил Блинкен.

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Ранее он также отметил, что США выступают против действий России по дестабилизации в Украине, а также заявил, что США с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России.