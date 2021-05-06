Немчинов о медленных темпах вакцинации в Украине: Нас сдерживает физическое отсутствие необходимого количества вакцин

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов прокомментировал темпы вакцинации от COVID-19 в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"Стратегия правительства заключается в том, чтобы проводить максимальную вакцинацию всего имеющегося населения. Мы имеем достаточно амбициозные планы по вакцинации ко Дню Независимости, чтобы осенью иметь меньше опасностей во время учебного сезона, большой коммуникации после периода отпусков и тому подобное. Фактически то, что сейчас сдерживает - это физическое отсутствие необходимого количества вакцин. Потому что в случае развертывания всех пунктов вакцинации, кабинетов вакцинации, мобильных бригад мы сможем достаточно большое количество людей провакцинировать быстро. Только отсутствие вакцин, в частности, уже проконтрактованных и оплаченных, сдерживает этот процесс", - отметил министр.

По словам Немчинова, не только в Украине происходят задержки с поставками вакцин.

"Мы не уникальны в мире - ЕС, Северная Америка также страдают от невыполнения контрактных обязательств. Но мы надеемся, что уже в этом квартале часть вакцин прибудет хотя бы по планам, предусмотренными в контрактах, а также будут выполнены требования по индийской вакцине, экспорт которой был приостановлен в результате вспышки эпидемии там", - добавил министр.

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