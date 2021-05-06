США полностью поддерживают получение Украиной ПДЧ в НАТО, - Ермак
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается. США наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО", - сказал Ермак.
В то же время, глава ОП добавил, что подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.
"В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Североатлантический альянс", - отметил Ермак.