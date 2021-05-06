До перезагрузки Конституционный Суд работал против народа Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Конституционный Суд Украины ранее "работал против народа Украины".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время совместной с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос о проведении реформ в Украине, в частности антикоррупционной, и не наблюдалось ли отката назад в активности процесса реформ, Зеленский отметил, что "важно не говорить, например, об антикоррупционном суде, а его ввести".

"И он должен работать. Именно это было сделано именно во время моей каденции. Его не существовало. Национальное антикоррупционное бюро Украины сегодня - независимый орган, который без антикоррупционного суда... Любое дело, если вы не довели до суда, - значит, нет приговора", - сказал президент.

Также он подчеркнул, что был "перезагружен" Конституционный Суд.

"Мы перезагрузили сейчас Конституционный Суд Украины, который работал против народа Украины", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский сказал, что сейчас проходит конкурс на занятие должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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Президент также напомнил о проведении в Украине, в частности, и земельной реформы и принятии закона о водном транспорте.

"Много всего сделано. Поэтому я не понимаю, что такое "откат назад". Как правило я только иду вперед", - подытожил он.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституционного Суда "на правильном пути".