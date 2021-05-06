Через неделю из "красной" зоны карантина могут выйти все регионы, - KSE

Через неделю в Украине из "красной" зоны карантина могут выйти все области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"В ближайшее время комиссия по ТЭБ и ЧС выведет из "красной" зоны Запорожскую и Полтавскую области. Таким образом, в "красной" зоне останется только Сумская область. Мы ожидаем, что через неделю в Украине не будет "красных" регионов", - отметил он.

В то же время, Ганиченко заявил, что в Харьковской области, где загружено 82% реанимационных коек, сохраняется высокий риск коллапса медицинской системы.

Ганиченко добавил, что появляются признаки потенциального выхода страны в "зеленый" уровень, однако говорить об этом еще рано.

"В Винницкой области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уже составляет менее 50% эпидпорога, в Киеве коэффициент выявления менее 5%. Страна перейдет в "зеленую" зону, когда в половине областей будет менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент выявления по всей стране будет менее 5%", - объяснил он.

В Украине продолжается разгрузка медицинской системы (количество пациентов сокращается на 15% в неделю) и спад заболеваемости. Однако резкий спад выявленных случаев и среднесуточного количества летальных случаев может быть связан с длительными выходными.

При этом Украина по-прежнему на первых-вторых местах среди наиболее критических стран Европы по показателю смертности, уровню тестирования и коэффициенту выявления.

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