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Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак

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Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак
Очередной раунд переговоров между политическими советниками Нормандской четверки относительно достижения договоренности о продлении режима прекращения огня на Донбассе запланирован на май

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Встреча политических советников Нормандской четверки пройдет на протяжении текущего месяца. Пока нет точной даты. Возможно, это будет даже не одна встреча. Вполне возможно, что на этот раз встреча будет очной, а не в режиме видеоконференции. Это позиция всех участников Нормандского формата", - рассказал Ермак.

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  • Rostyslav Komarnytsky
    А чо так? Блінкен по кривих руках влупив? 😁
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    А яке відношення до всього цього має дєрьмак?
  • Підлога Маккартні
    Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак - Цензор.НЕТ 3235
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