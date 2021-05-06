Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак
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Очередной раунд переговоров между политическими советниками Нормандской четверки относительно достижения договоренности о продлении режима прекращения огня на Донбассе запланирован на май
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Встреча политических советников Нормандской четверки пройдет на протяжении текущего месяца. Пока нет точной даты. Возможно, это будет даже не одна встреча. Вполне возможно, что на этот раз встреча будет очной, а не в режиме видеоконференции. Это позиция всех участников Нормандского формата", - рассказал Ермак.