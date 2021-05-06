Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина достигла определенного прогресса в принятии реформаторских законов, однако акцентировал на том, что украинский народ ждет их выполнения.

Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как сказал Президент Зеленский, очень важно понимать, что (перед Украиной. - Ред.) остаются значительные вызовы, но есть и значительный прогресс. Земельная реформа - это очень важный вопрос, как и новый закон, касающийся незаконных доходов... Но хочу сказать, что законы очень важны, но не менее важно их выполнение. И то, что мы слышали, - украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но и их выполнение, что включает и борьбу с коррупцией", - сказал Блинкен.

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Он сообщил, что говорил с Президентом Зеленским о важности продолжениия работы в направлении корпоративного управления.

"Этот вопрос чрезвычайно важен, в частности, относительно "Нафтогаза" и не только его, но и других основных институтов. Мы говорили о важности сильных и независимых антикоррупционных институтов, о реформе судебной власти и о том, каким образом избираются судьи", - отметил госсекретарь США.