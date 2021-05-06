Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже"

Так называемый верховный суд террористов "ЛНР" приговорил жителя Лисичанска к 12 годам лишения свободы по обвинению в якобы "шпионаже" в пользу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщили в "генпрокуратуре" террористов.

Мужчина попал на оккупированную часть Луганской области в ходе обмена пленными.

Утверждается, что он якобы был завербован сотрудниками СБУ в 2017 году во время нахождения в следственном изоляторе в Старобельске. Его обвиняют в "сборе и передаче сведений военного характера".

Отмечается, что мужчину включили в списки для обмена якобы взамен на освобождение от уголовной ответственности.

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