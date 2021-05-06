Украина присоединится к учениям НАТО Defender Europe 21

Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях во время многонациональных учений Defender Europe 21 (Защитник Европы-21), которые начались с проведения десантирования американских военных и артиллерийских стрельб высокоточными боеприпасами в рамках тренировки "Fires Shock" (Огневой удар) в Эстонии.

Об этом во время телефонного брифинга сообщил полковник Даниэль Миллер, командующий 41 бригады полевой артиллерии армии США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Об участии в учениях Украины и других партнеров американский командир рассказал, отвечая на вопрос, учитывает ли сценарий учений недавние события с наращиванием российских войск на границах Украины, и предполагается ли отработка оборонного взаимодействия с американскими подразделениями вооруженных сил "прифронтовых" стран - Украины, Польши и государств Балтии.

"В рамках мероприятий кампании "Огневой удар", одним из ее центральных событий являются учения под названием Dynamic Front (Динамический фронт), которые в этом году будут проводиться как часть учений Defender на полигоне Графенвер (Grafenwoehr, Германия - ред.). В рамках Dynamic Front, мы используем боевую мощность 1800 участников от 16 стран НАТО со всей Европы, одна из которых включает участие Украины в этой тренировке. Все участники сосредоточат внимание на взаимосовместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила", - отметил американский военный.

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Как отметил, отвечая на вопрос, руководитель 7-го тренировочного командования сухопутных войск США бригадный генерал Кристофер Норри, в широком смысле учения Defender Europe 21, как и другие учения, проводимые на регулярной основе, имеют целью повысить готовность и взаимосовместимость между силами США, союзников по НАТО и стран-партнеров.

"Этим летом большая часть учений Defender будет сосредоточена вокруг Черного моря и региона Балкан... Тот факт, что мы будем проводить эти учения в регионе от высоких широт до Эстонии и дальше до Марокко в течение нескольких следующих месяцев, должен дать представление о масштабе этих учений. Мы проводим настоящие учения на этом театре этим летом, вместе с нашими лучшими союзниками, такими как Эстония", - отметил американский генерал.

Отвечая на прямой вопрос журналистов о том, должны ли эти учения послать определенный сигнал президенту России Путину, который осуществил концентрацию российских войск вокруг границ Украины, еще один участник телефонного брифинга, заместитель командующего Сил обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирел заметил, что эти учения планировались задолго до того, как возникла такая угрожающая ситуация.

"Каковы намерения господина Путина, может ответить только один человек - сам господин Путин... Но эти учения не разрабатывались как ответ на что-то. Планирование Defender 21 началось более года назад. Мы были очень открытыми в том, что эти учения посвящены обороне наших союзников. Мы предоставили исчерпывающие детали того, что и где мы намерены делать. Поэтому любому должно быть понятно - эти учения не направлены против кого-то и не проводятся в ответ на что-то", - отметил эстонский военный руководитель.

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По информации, прозвучавшей во время телефонного брифинга, учения Defender Europe 21 начались сегодня ночью с проведения артиллерийских стрельб на полигонах Эстонии. Сегодня в течение дня в рамках этих учений во время тренировки "Swift Response 21" (Быстрый ответ - 21) в Эстонии будет проведено десантирование подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии США. После этого состоится серия других тренировок с участием военнослужащих США, союзников по НАТО и стран-партнеров.

Учения Defender Europe 21 посвящены развертыванию в Европе войск и военного оборудования из континентальной части США на случай кризиса для защиты союзников. В марте в порты Албании, Хорватии, Германии и Греции морским путем доставлены более 1300 единиц военного оборудования армии США. К учениям Defender Europe этого года привлечены более 30 000 военнослужащих из 25 стран, которые проведут взаимосвязанные тренировки на территории 13 стран.