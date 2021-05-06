Бывшие узники Кремля просят Блинкена поспособствовать освобождению украинцев, которых удерживает РФ. ДОКУМЕНТ

Сущенко, Сенцов, Чийгоз, Жемчугов, Козловский и Гриб, освобожденные из российского плена, обратились с письмом к госсекретарю США Энтони Блинкену, который находится в Киеве с визитом.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший политзаключенный Кремля журналист Роман Сущенко, информирует Цензор.НЕТ.

Письмо бывших узников Кремля Блинкену передали во время посещения Михайловского собора.

"Вместе с побратимами - бывшими политзаключенными Кремля Ахтемом Чийгозом, Олегом Сенцовым, Владимиром Жемчуговым, Игорем Козловским и Павлом Грибом написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену со словами благодарности за поддержку Украины Соединенными Штатами и исторический визит в Киев", - отметил Сущенко.

Бывшие политзаключенные напомнили Блинкену, что кремлевский режим по-прежнему удерживает 109 граждан Украины в тюрьмах на территории оккупированного Крыма и 230 - на временно оккупированной территории Донбасса.

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"Мы, бывшие политзаключенные Кремля, обращаемся к Вам как к авторитетному политическому деятелю, а в Вашем лице - к Президенту США, американским политикам и требуем во время контактов любого уровня с представителями России в качестве приоритетов выдвигать требование безусловного освобождения граждан Украины как предпосылку ведения переговоров и достижения договоренностей", - отметил Сущенко.



