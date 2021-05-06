Зеленский просит Раду запретить судам отменять решения СБУ о запрете въезда иностранцам
Глава государства обращает внимание, что Госмиграции, СБУ, орган охраны государственной границы, уполномоченное подразделение Национальной полиции сегодня объективно лишены возможности эффективно реализовывать предоставленные им полномочия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Довольно часто действие принятых ими решений о запрете въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину останавливается на основании постановлений административных судов, вынесенных в связи с принятием мер по обеспечению исков", - говорится в пояснительной записке.
Аргументом таких решений является то, что решение о запрете въезда не дает иностранцу или лицу без гражданства возможности прибыть в нашу страну и принять непосредственное участие в рассмотрении дела в суде.
Президент обращает внимание, что данные судебные решения могут привести к потере такого превентивного инструмента обеспечения национальной безопасности, как запрет въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства.
Это также может привести к созданию условий для беспрепятственного въезда в нашу страну и законного пребывания иностранцев, в отношении которых есть подозрения в причастности к:
- иностранным специальным службам, прежде всего России,
- международным террористическим, религиозно-экстремистским организациям,
- транснациональным преступным группировкам,
- к деятельности в ущерб Украине, в частности разведывательной, диверсионно-подрывной, информационно-пропагандистской, направленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической розни, распространение сепаратизма.
Глава государства внес этот законопроект еще в конце апреля, но его текст отсутствовал на сайте Рады.