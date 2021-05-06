Зеленский просит Раду запретить судам отменять решения СБУ о запрете въезда иностранцам

Административные суды хотят лишить возможности останавливать решения Службы безопасности Украины, Государственной миграционной службы и Госпогранслужбы о запрете въезда иностранцам. Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий законопроект №5410.

Глава государства обращает внимание, что Госмиграции, СБУ, орган охраны государственной границы, уполномоченное подразделение Национальной полиции сегодня объективно лишены возможности эффективно реализовывать предоставленные им полномочия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Довольно часто действие принятых ими решений о запрете въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину останавливается на основании постановлений административных судов, вынесенных в связи с принятием мер по обеспечению исков", - говорится в пояснительной записке.

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Аргументом таких решений является то, что решение о запрете въезда не дает иностранцу или лицу без гражданства возможности прибыть в нашу страну и принять непосредственное участие в рассмотрении дела в суде.

Президент обращает внимание, что данные судебные решения могут привести к потере такого превентивного инструмента обеспечения национальной безопасности, как запрет въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства.

Это также может привести к созданию условий для беспрепятственного въезда в нашу страну и законного пребывания иностранцев, в отношении которых есть подозрения в причастности к:

иностранным специальным службам, прежде всего России,

международным террористическим, религиозно-экстремистским организациям,

транснациональным преступным группировкам,

к деятельности в ущерб Украине, в частности разведывательной, диверсионно-подрывной, информационно-пропагандистской, направленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической розни, распространение сепаратизма.

Глава государства внес этот законопроект еще в конце апреля, но его текст отсутствовал на сайте Рады.