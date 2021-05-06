Один воин погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за вражеского обстрела вблизи Новотроицкого, - ООС

Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новотроицкое, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, не удалось спасти жизнь воину.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Подчеркивается также, что еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

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На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в штабе.