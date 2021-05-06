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Импортом электрического тока из России и Беларуси должен заняться СНБО, - нардеп Гриб

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Импортом электрического тока из России и Беларуси должен заняться СНБО, - нардеп Гриб
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен в кратчайшие строки разобраться с импортом электрической энергии из России и Беларуси, из-за которого экономика потеряла 1 млрд грн.

 Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб в эфире телеканала "Украина24".

"Я бы на месте СНБО, наверное, в первую очередь посмотрела бы на импорт российской и белорусской электроэнергии, который у нас продолжается. Сегодня, кстати, опять возобновили. Потому что наша экономика теряет деньги. Мы отдаем деньги сейчас в Россию и Беларусь, вместо того чтобы эти деньги отдавать нашим шахтерам и теплоэнергетикам, и атомщикам в том числе", - заявила Гриб, комментируя информацию СМИ о намерении СНБО провести заседание по коммунальным тарифам. Она отметила, что 5 мая Украина вновь возобновила закупки российской электроэнергии транзитом через Беларусь.

Напомним, 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. 26 апреля проект закона передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Проект закона предоставляет НКРЭКУ полномочия аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным линиям электропередачи для импорта из России и Беларуси. Ранее импорт тока из России и Беларуси критиковал президента Владимир Зеленский, однако закупку российско-белоруской электроэнергии публично защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк по время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года. 

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Топ комментарии

  • Volodymyr Zaiets
    Імпортом струму займеться РНБО. Напругою займеться СБУ. А хто візьме на себе косинус фі?
  • Саша777
    Импорт убивает собственного производителя,которых у нас в достатке.Напомнить,що Ахметов гнал электрику в Приднестровье на завод,вместо того,щоб перенаправить её на внутренний рынок?Энергии в Украине хватает.Не хватает разумных патриотов Імпортом електричного струму з Росії та Білорусі має зайнятися РНБО, - нардеп Гриб - Цензор.НЕТ 911
  • Чайка Київ
    Імпорт електороенергії ворога, це звичайна державна зрада.
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