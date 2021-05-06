Запорожская и Полтавская области с завтрашнего дня переходят из "красной" в "желтую" зону карантина, - Немчинов

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 отменяется на территории Запорожской и Полтавской областей в ночь на 7 мая.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов со ссылкой на результаты внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей", - рассказал Немчинов.

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Он отметил, что на территории указанных регионов будут введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.