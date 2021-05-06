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Освещает весь лиман: "Укравтодор" показал ночные фото Хаджибейского моста на Одесчине после реконструкции. ФОТО

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Открытый в конце апреля после реконструкции в рамках программы "Большая стройка" мост через Хаджибейский лиман под Одессой, освещается с помощью 68 опор, установленных на обеих сторонах моста.

Как выглядит обновленный мост ночью, на своей официальной странице в Facebook показал Укравтодор, информирует Цензор.НЕТ.

Освещает весь лиман: Укравтодор показал ночные фото Хаджибейского моста на Одесчине после реконструкции 01

"На мосту работает освещение, которое обеспечивают 68 опор: по 34 на каждой стороне моста. Комфортный проезд для автотранспорта обеспечен и днем, и ночью", - говорится в публикации.

В ходе реконструкции моста он был расширен до шести полос, что обеспечило беспрепятственное прохождение оживленных транспортных потоков. До реконструкции из-за ограниченной пропускной способности моста с обеих его сторон возникали заторы.

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Освещает весь лиман: Укравтодор показал ночные фото Хаджибейского моста на Одесчине после реконструкции 02

Движение на мосту, который был одним из самых знаковых долгостроев, открылось 28 апреля. Теперь на нем функционируют 3 полосы в направлении Киева и 3 полосы - в направлении Одессы.

Напомним, ранее сообщалось, что темпы строительства мостов в Запорожье позволяют рассчитывать на открытие движения по ним ко Дню Независимости Украины.

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Топ комментарии

  • Кот Бегемот 97abc974
    25 мільонів доларів на 330 метров ділимо.... виходить 75757.5 долара за метр. Якщо рахувати за кілометр це 80 000 000 доларів.... Це на 70 відсотків дорожче ніж коштував кілометр трансокеанського Дунханьского моста, який ширше рівно в два рази ніж цей. Тепер це можно підсвітити фоткати і радіти як приклад дебільного казнокрадства) Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 8111
  • Привет
    Это освещение это за вот те 79 грн что зеленое стадо украло у каждого домохозяйства?
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    пустить бы тебя пешком пройтись по тем 13 км моста москалей...не дошел бы до бберега...
    а тут 500м и ты уже на другом берегу...замечательный мост
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