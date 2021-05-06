Освещает весь лиман: "Укравтодор" показал ночные фото Хаджибейского моста на Одесчине после реконструкции. ФОТО
Как выглядит обновленный мост ночью, на своей официальной странице в Facebook показал Укравтодор, информирует Цензор.НЕТ.
"На мосту работает освещение, которое обеспечивают 68 опор: по 34 на каждой стороне моста. Комфортный проезд для автотранспорта обеспечен и днем, и ночью", - говорится в публикации.
В ходе реконструкции моста он был расширен до шести полос, что обеспечило беспрепятственное прохождение оживленных транспортных потоков. До реконструкции из-за ограниченной пропускной способности моста с обеих его сторон возникали заторы.
Движение на мосту, который был одним из самых знаковых долгостроев, открылось 28 апреля. Теперь на нем функционируют 3 полосы в направлении Киева и 3 полосы - в направлении Одессы.
Напомним, ранее сообщалось, что темпы строительства мостов в Запорожье позволяют рассчитывать на открытие движения по ним ко Дню Независимости Украины.