Зеленский наградил 15 военнослужащих: Пехотинцы ежедневно держат удар, демонстрируя мужество на Донбассе. СПИСОК
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"За самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награждены 15 человек. Медалью "За воинскую службу Украине" отмечены 11 военнослужащих, еще четверо награждены медалью "Защитнику Отечества", - следует из сообщения.
"Пехотинцы по праву считаются самой многочисленной частью украинского войска. Они ежедневно держат удар и демонстрируют непобедимый характер, отвагу и мужество на Донбассе. Чтим память воинов-пехотинцев, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины, и благодарим военнослужащих за героизм и весомый вклад в оборону страны", - отметил Зеленский.
Текст указа главы государства о награждении военнослужащих Цензор.НЕТ публикует на языке оригинала.
За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня піхоти постановляю:
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
ГРИЗОГЛАЗОВА Євгена Олеговича - капітана;
КУФАЛЬСЬКОГО Олега Вікторовича - капітана;
ЛЕСИКА Івана Ігоровича - майора;
МАЦЬКАЛУ Андрія Ярославовича - капітана;
НЕДОЛУЖЕНКА Вадима Андрійовича - старшого сержанта;
ПОЛІЩУКА Володимира Володимировича - старшого лейтенанта;
ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича - майора;
СЕРЕБРЯКА Сергія Миколайовича - сержанта;
СТАРЧЕНКА Сергія Олександровича - майора;
УВАРОВА Артема Андрійовича - молодшого лейтенанта;
ЧЕРНИШОВА Олександра Сергійовича - сержанта;
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
БЕРКУТА Миколу Олександровича - молодшого сержанта;
ГАЛАНА Мирослава Андрійовича - лейтенанта;
САВКІНУ Олену Сергіївну - старшого лейтенанта№=;
ТИХОНЕНКА Юрія Володимировича - майстер-сержанта.