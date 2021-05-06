Зеленский наградил 15 военнослужащих: Пехотинцы ежедневно держат удар, демонстрируя мужество на Донбассе. СПИСОК

По случаю Дня пехоты президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 183/2021 "О награждении государственными наградами Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"За самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награждены 15 человек. Медалью "За воинскую службу Украине" отмечены 11 военнослужащих, еще четверо награждены медалью "Защитнику Отечества", - следует из сообщения.

"Пехотинцы по праву считаются самой многочисленной частью украинского войска. Они ежедневно держат удар и демонстрируют непобедимый характер, отвагу и мужество на Донбассе. Чтим память воинов-пехотинцев, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины, и благодарим военнослужащих за героизм и весомый вклад в оборону страны", - отметил Зеленский.

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Текст указа главы государства о награждении военнослужащих Цензор.НЕТ публикует на языке оригинала.

За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня піхоти постановляю:

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ГРИЗОГЛАЗОВА Євгена Олеговича - капітана;

КУФАЛЬСЬКОГО Олега Вікторовича - капітана;

ЛЕСИКА Івана Ігоровича - майора;

МАЦЬКАЛУ Андрія Ярославовича - капітана;

НЕДОЛУЖЕНКА Вадима Андрійовича - старшого сержанта;

ПОЛІЩУКА Володимира Володимировича - старшого лейтенанта;

ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича - майора;

СЕРЕБРЯКА Сергія Миколайовича - сержанта;

СТАРЧЕНКА Сергія Олександровича - майора;

УВАРОВА Артема Андрійовича - молодшого лейтенанта;

ЧЕРНИШОВА Олександра Сергійовича - сержанта;

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БЕРКУТА Миколу Олександровича - молодшого сержанта;

ГАЛАНА Мирослава Андрійовича - лейтенанта;

САВКІНУ Олену Сергіївну - старшого лейтенанта№=;

ТИХОНЕНКА Юрія Володимировича - майстер-сержанта.