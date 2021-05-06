В Италии задержан наемник, воевавший против Украины на Донбассе

В Италии арестовали 28-летнего выходца из города Мессины (Сицилия), который на стороне наемников РФ воевал на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Итальянца подозревают в незаконной военной деятельности и нарушении международной Нью-Йоркской конвенции (1989 года) о противодействии наемничеству. Задержанному инкриминируют еще и отягчающие обстоятельства, связанные с международным характером преступления. По сообщению, которое цитируют итальянские СМИ, подозреваемый был причастен к группировке, осуществлявшей противоправную деятельность в различных странах.

Расследование с 2019 года проводилось в городах Мессина и Лоди (Ломбардия), информирует местная пресса со ссылкой на сообщение правоохранителей. Именно в этих городах в последнее время проживала семья задержанного. Операцию "Иван" осуществила прокуратура Мессины совместно с региональными отделениями спецотряда карабинеров ROS.

По данным следователей, "Ивана из Мессины", как его называют, завербовали на территории Италии, и он стал членом транснациональной группировки. Выяснилось, что мужчина воевал за денежное вознаграждение в рядах боевиков на Донбассе, куда он поехал в 2016 году. О своей милитаристской деятельность он рассказывал в соцсетях друзьям, и некоторые из них спрашивали его совета относительно путей отправки на войну.

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Спецотдел ROS продолжает также расследование организационной структуры по вербовке и финансированию боевиков для пророссийских сил на Донбассе. Ранее наемники РФ заявляли об открытии в городе Мессина так называемого "представительства "ЛНР ".

В деле фигурируют другие итальянцы, воевавших на Донбассе в рядах пророссийских боевиков. Особое внимание следователи обратили на контакты подсудимого сицилийца с известным уже итальянском следствию Андреа Пальмери по кличке "Генералиссимус". Это ультрас из Тосканы, так называемый "мозг" группировки наемников, который находится в розыске с мандатом на арест. На его след вышла прокуратура города Генуи, разоблачив впервые в Италии 2018 организацию по вербовке местных наемников для войны против Украины. По результатам того расследования через год осудили трех боевиков.

Итальянская полиция продолжает расследовать факты привлечения и участия местных граждан на стороне российских гибридных сил в военном конфликте на Донбассе. Ранее на этой неделе на острове Сардинии задержали бывшего полицейского по подозрению в террористической деятельности, запретив ему покидать страну.

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Согласно итальянскому законодательству, гражданам страны запрещено вербовать и участвовать в военных действиях за рубежом в пользу иностранного государства.