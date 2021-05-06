Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская

Повторные довыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области могут быть объявлены только при достижении политического консенсуса между двумя политическими группами – "Слуга народа" и "За майбутнє".

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, информирует Цензор.НЕТ.

"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) несет репутационные риски. Она обязана действовать в рамках закона и не может не огласить результаты выборов на округе №87. Это должно было произойти еще 12 апреля, а уже месяц прошел со дня голосования. ЦИК приняла решение об отсутствии правовых оснований предоставить статус народного депутата Василию Вирастюку, поскольку Верховный Суд отменил протокол результатов выборов. Что делать дальше, ЦИК не имеет ответа. По сути это новая практика", – сказала Айвазовская.

По ее словам, объявить повторные выборы на этом округе ЦИК не имеет права, и сделать это можно только через политический компромисс через политическими группами "Слуга народа" и "За майбутне".

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"ЦИК отправит ОВК протоколы на уточнение, а та привезет протоколы с такими же данными. ЦИК снова зафиксирует результат выборов и снова кандидат Александр Шевченко обжалует в суде это решение. Таким образом, правового выхода из ситуации нет. Есть политико-правовой, который может вытекать из судебно-правовой практики, но не может применяться без политического консенсуса", – сообщила Айвазовская.

Она добавила, что ситуация осложняется из-за пропажи бюллетеней – нельзя просто взять и проверить первичные протоколы, как делали ранее при подозрении фальсификации.

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"Признать Шевченко победителем невозможно. И нельзя взять результаты повторного подсчета, по которому побеждает Вирастюк, потому что суд первой инстанции и апелляция по ряду участков признали, что окружная избирательная комиссия (ОИК) не должна была проводить повторный подсчет. И есть последствие решения суда: повторный подсчет показал отсутствие части бюллетеней. ЦИК обязана установить результаты выборов в любом случае. Но законный результат может обжаловать Шевченко в судах разных инстанций, в том числе в ЕСПЧ, о чем он уже заявлял", – пояснила Айвазовская.