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"Бразильский" штамм COVID-19 обнаружили в Польше

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"Бразильский" штамм COVID-19 обнаружили в Польше
В Польше подтверждены первые три случая штамма коронавируса, который впервые был обнаружен в Бразилии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Сегодня утром мы получили новую информацию о появлении в Польше трех случаев бразильского штамма, в Силезском воеводстве", - сообщил голове Министерства здравоохранения страны Адам Недзельский.

Ранее Польша уже ужесточила правила карантина для людей, приезжающих из Бразилии, Индии и Южной Африки. Это сделали после того, как в стране обнаружили несколько случаев заражения "индийским" штаммом вируса.

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За минувшие сутки Польше зафиксировали 6 431 случай инфицирования коронавирусом, умерли 502 человека. При этом по состоянию на 6 мая в стране уже сделано более 12 млн прививок, более 3 миллионов человек уже получили вторую дозу препарата.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    думаю і в Україні є якісь такі-сякі штами...інша справа що встановити і виявити їх важко, з тим рівнем тестування і аналізів...і небажанням деяких лікарів заморочувати собі головоньку...
  • Анатолий Панасюк
    Ну вот і почалося, А попереджали же про можливі наслідки візити "бєдоносца"!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    каждая уважающая себя страна должна иметь свой штам..(тьху тьху))))
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