Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов

По традиции каждый год 9 мая ветеранов чествуют и вручают им подарки от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова. Второй год подряд ветераны-тыловики сами платят за свои подарки.

Об этом сообщает "Радио Азатлык", информирует Цензор.НЕТ.

Практика сбора денег на "подарки" продолжается второй год подряд. По словам детей и внуков ветеранов, власти о сборе денег официальных разъяснений не дают.

Многие ветераны, которых обязали сдать деньги на "подарки", старше 90 лет.

В прошлом году ветеранам пришлось заплатить по 1000 манатов (285 долларов США) и побегать по инстанциям для оформления требуемых бумаг по социальному обеспечению. В 2020 году ветеранам была вручена юбилейная медаль в честь 75-летия победы. Деньги у десятков ветеранов были собраны в том числе за медаль.

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Анонимные источники утверждают, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, так как половину взноса власти удерживают на другие нужды, которые не уточняются. При этом, по словам источников, местные власти готовятся к распоряжению президента, в зависимости от которого будет формироваться стоимость подарка, при необходимости предусмотрен дополнительный сбор средств у членов женсовета, профсоюзов и военнослужащих.

Размер денежных и ценных подарков, которые будут вручены ветеранам войны, не уточняется. В предыдущие годы ветеранам войны в Туркменистане выплатили к 9 мая по 200 манатов (57 долларов).

Данные о численности ветеранов в Туркменистане недоступны. По некоторым данным, до 2013 года в Туркменистане проживали около 1000 ветеранов Второй мировой войны.

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Практика вручения "подарков" от имени Бердымухамедова в Туркменистане носит характер пропаганды. Кроме ветеранов, от имени президента в стране регулярно вручаются "подарки" женщинам в честь 8 марта, многодетным матерям, сельхозтруженикам, коневодам, собаководам, спортсменам а также воспитанникам образцовых детдомов.