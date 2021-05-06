1 воин погиб, 1 тяжело ранен, наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, а у Пивденного - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Песков российские оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении наших позиций, у населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселка Новотошковское - стрелковое оружие. Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось.Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские подразделения открывали ответный огонь.

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