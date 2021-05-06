Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт

В городе Канск Красноярского края РФ выпустили из СИЗО 15-летнего Никиту Уварова, которого вместе с друзьями обвинили в намерении взорвать здание ФСБ в популярной компьютерной игре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Об уголовном деле об изготовлении и хранении взрывчатки в Канске стало известно в середине марта, его завели на канских школьников Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева. По версии следствия, подростки "объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности". Фигуранты хотели построить и взорвать здание ФСБ в Minecraft.

Мать Никиты, Анна Уварова рассказала, что точный статус ее сына в этом уголовном деле в настоящий момент неизвестен — ему изменили меру пресечения, но постановление суда семья сможет получить только после майских праздников.

"Конечно, огласка повлияла, я думаю, и помогла. Многие люди стали нас поддерживать, Никите много людей писали письма в СИЗО, посылки присылали, книги, и меня поддерживали. Все благодаря огласке, конечно. Надеемся также на исход дела, может, это повлияет", — сообщила Уварова.

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Она рассказала, что последние полтора месяца Никита сидел в камере один. Чаще в камере находились, помимо него, 1-2 человека. "Знаю, что мальчик, который с ним долго сидел, можно сказать, с самого начала, сидел за убийство человека, вот тоже его ровесник. Как кормили там — ему не нравилось, честно скажу, он там и не кушал. Все, что я приносила, все, что в магазине приобретала — этим питался. Знаю, что Денис маме говорил, что очень холодно спать ночью, одеялки там тоненькие", — добавила Уварова. Также она рассказала, что другому фигуранту этого дела, Денису Михайленко, меру пресечения не меняли, и он остался под стражей.

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