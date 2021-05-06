Похитители Чауса прокололись на том, что выслеживали его на арендованных машинах с GPS-маячками, - СМИ. ФОТО

С 15 марта по 3 апреля бывшего судью Николая Чауса выслеживала в Молдове группа из более чем 10 лиц. Часть из них перемещались на арендованных машинах с GPS-маячками.

Речь об этом идет в расследовании RISE Moldova и Слiдство.инфо, сообщает Цензор.НЕТ.

Похищением, по их данным, занималась группа украинских граждан, прибывших в Республику Молдова по-разному: кто-то на рейсовых автобусах, а кто-то перешел границу пешком. При этом как минимум пятеро из них предъявили на таможне паспорта с вымышленными фамилиями и датами рождения.

Паспорта с вымышленными именами, которые похитители Чауса предъявили на таможне Молдовы

Один из них, Юрий Коваленко, 17 марта арендовал в кишиневском прокате автомобилей красный Hyundai Accent, оснащенный системой GPS, что позволило с точностью до минут отследить его маршруты передвижения.

Документы на имя Юрия Коваленко

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Последующие три дня он будет ездил на этом авто по Кишиневу по почти идентичному маршруту – к гостинице напарника и к дому, где проживал Чаус.

Дом в Кишиневе, в котором жил судья Чаус

25 марта Коваленко отправился в ту же компанию аренды авто и взял на два дня Volkswagen Jetta и тоже с GPS.

30 марта этот Volkswagen арендовал украинец Алексей Нечаев. Он также приезжал к дому Чауса, и 31 марта парковался рядом с тремя машинами возле парка Сергея Лазо – Ford Transit, Mercedes Benz и Renault Scenic, две из которых были использованы для похищения судьи.

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Группа украинцев покинула Молдову через несколько часов после похищения Чауса, отмечают расследователи. 10 мужчин в темной одежде, большинство из них в черных кепках, с рюкзаками или дорожными сумками, один за другим отбыли с территории Молдовы в Украину.

Предполагаемые похитители Чауса покидают территорию Молдовы

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".