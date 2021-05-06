МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса

Международный валютный фонд остается в состоянии переговоров с Украиной и ожидает больше прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дискуссии продолжаются", – сказал он.

Райс напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости Нацбанка и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

Напомним, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Следует уважать независимость госпредприятий": ПОЛНЫЙ ТЕКСТ письма Международных финансовых учреждений Шмыгалю. ДОКУМЕНТ

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября 2021 года.

Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко

Среди проблемных вопросов остаются принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

Министр финансов Сергей Марченко ожидает поступление второго транша в сентябре этого года, а в правящей партии "Слуга народа" рассчитывают в мае принять все необходимые для этого законы.