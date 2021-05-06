Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил представителей общественного сектора, что уровень и качество поддержки Украины от США зависит от уровня проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции.

Об этом пишет в Фейсбуке юрист, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Основной месседж Блинкена: уровень и качество поддержки Украины от США напрямую зависит от уровня проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции. И маркером уровня проведения реформ - является МВФ", - сообщила она.

Каленюк добавила, что госсекретарь не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе".

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"Для него важны сильные антикоррупционные институты, в частности, прекращение атак на антикоррупционное бюро по стороны власти. Определяющей будет судебная реформа, успешность которой зависит от уровня привлечения независимых международных экспертов к очищению органов судейского самоуправления", - пояснила Каленюк.

По ее словам, Блинкен спросил, чем США могут помочь Украине еще кроме высказывания беспокойства откатом реформ в области антикоррупции и хорошего управления.

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"У США и у госсекретаря есть четкое понимание, что коррупция - это угроза нацбезопасности Украины, приравненная к военной угрозе со стороны России. И что Кремль использует коррупцию в Украине для гибридной войны против нас и вообще против идеи демократии", - резюмировала она.



