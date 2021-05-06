Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга посетили КПВВ "Счастье" в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн посетили контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" на линии разграничения в Луганской области.

Об этом в Твиттере сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Министры иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов на КПВВ "Счастье", - написал дипломат, разместив соответсвующие фотографии.





Также смотрите: Посол Швеции Тиберг посетил КПВВ "Новотроицкое" в зоне ООС: "Поддерживаем Украину в этой нелегкой войне". ФОТОрепортаж





Напоминаем, 6-7 мая главы бельгийской, нидерландской и люксембургской дипломатии находятся с общим рабочим визитом в Украине.

7 мая глава МИД Дмитрий Кулеба проведет переговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, на которых стороны обсудят консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, продвижение внутренних трансформаций в государстве.

Также смотрите: Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс. ФОТОрепортаж